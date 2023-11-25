росія масовано атакувала Київ дронами-камікадзе. Фото:

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Ракурс

Повітряна тривога у Києві 25 листопада тривала понад шість годин.

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Сили протиповітряної оборони відбивали атаку російських дронів-камікадзе типу «Шахед». Безпілотники летіли групами. Уламки дронів впали в Печерському, Голосіївському, Дніпровському, Солом’янському районах. Про це міський голова Києва Віталій Кличко повідомив у Telegram.

У Соломʼянському районі внаслідок падіння уламків БПЛА загорілося приміщення дитсадка, житловий будинок та нежитлові приміщення. Постраждали двоє осіб, серед яких 11-річна дитина. У неї гостра реакція на стрес. Обом медики надали допомогу на місці.

У житловому будинку в Солом’янському районі через падіння уламків «Шахеда» сталося руйнування на другому поверсі пʼятиповерхівки. Рятувальники намагаються деблокувати двох жінок з-під завалів.

А в Голосіївському районі уламок російського БПЛА впав на чотириповерховий житловий будинок.

Після обстрілу у Києві залишалися без світла 77 житлових будинків та 120 установ. У Міненерго пояснили, що сьогодні вранці під час атаки дронів у столиці було знеструмлено повітряну лінію. Зараз тривають роботи з відновлення.

Нагадаємо, в Офісі президента заявляли, що по всій Україні збільшать кількість мобільних груп для боротьби із російськими «шахедами». На Банковій наголосили, що мобільні групи вже довели свою ефективність.