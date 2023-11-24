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Знищення ворожого безпілотника, скріншот відео
Знищення російського «Орлана» на Херсонщині показали ЗСУ (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n189687-znyschennya-rosiyskogo-orlana-na-hersonschyni-pokazaly-zsu-video.htmlРакурс
На Херсонщині сьогодні, 24 листопада, вдень підрозділ Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування «Південь» знищив російський розвідувальний безпілотник «Орлан-10».
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Відповідне відео на своїй Фейсбук-сторінці опублікувала служба зв’язків з громадськістю повітряного командування «Південь».
На відео показано момент влучання у ворожий безпілотник.
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