Ще одну систему Patriot розгорнуть взимку в Україні

https://racurs.ua/ua/n189662-sche-odnu-systemu-patriot-rozgornut-vzymku-v-ukrayini.html

Ракурс

Взимку в Україні буде розгорнуто ще одну систему Patriot з Німеччини.

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Про це посол ФРН в Україні Мартін Єгер повідомив «Укрінформу».

Ситуація взимку зараз може виявитися дуже складною. На додачу до згаданих систем IRIS-T взимку тут буде розгорнуто ще одну систему Patriot з Німеччини, — сказав він.

Зазначимо, що перша з чотирьох нових обіцяних систем IRIS-T надійде не раніше кінця 2024 року, а решта не раніше 2025 року.

Наразі на місцях в Україні перебувають вже чотири доставлені з Німеччини системи IRIS-T, зауважив Єгер.

Минулого тижня ФРН оголосила відразу про два пакети військової допомоги Україні.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у Києві оголосив про надання нового пакету допомоги для України на загальну суму 1,3 млрд євро. У нього, зокрема, увійдуть чотири системи IRIS-T, 155 мм артилерійські снаряди та інше озброєння.

У додатковий другий пакет, крім іншого, увійшли 20 БМП Marder із боєкомплектом.