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Російські виродки "визволили" дитячу бібліотеку у Херсоні
Російські виродки «визволили» дитячу бібліотеку у Херсоні — вона у руїнах (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n189661-rosiyski-vyrodky-vyzvolyly-dytyachu-biblioteku-u-hersoni-vona-u-ruyinah-video.htmlРакурс
Російські варвари знищили дитячу бібліотеку в Херсоні.
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Удар артилерії окупантів з рф стався о 6.00 24 листопада. Як повідомив голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін, пряме влучання снаряда знищило херсонську книгозбірню, яка роками радувала наймолодших відвідувачів та їх батьків.
Постраждалих немає, — написав Прокудін у своїх соцмережах.
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