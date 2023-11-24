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Ракурс
Російські виродки "визволили" дитячу бібліотеку у Херсоні

Російські виродки «визволили» дитячу бібліотеку у Херсоні — вона у руїнах (ВІДЕО)

24 лис 2023, 11:14
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Російські варвари знищили дитячу бібліотеку в Херсоні.


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Удар артилерії окупантів з рф стався о 6.00 24 листопада. Як повідомив голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін, пряме влучання снаряда знищило херсонську книгозбірню, яка роками радувала наймолодших відвідувачів та їх батьків.

Постраждалих немає, — написав Прокудін у своїх соцмережах.

Джерело: Ракурс


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