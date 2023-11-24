Російські виродки "визволили" дитячу бібліотеку у Херсоні

https://racurs.ua/ua/n189661-rosiyski-vyrodky-vyzvolyly-dytyachu-biblioteku-u-hersoni-vona-u-ruyinah-video.html

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Російські варвари знищили дитячу бібліотеку в Херсоні.

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Удар артилерії окупантів з рф стався о 6.00 24 листопада. Як повідомив голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін, пряме влучання снаряда знищило херсонську книгозбірню, яка роками радувала наймолодших відвідувачів та їх батьків.