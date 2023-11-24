В Україні прогнозують сильні снігопади до 50 см та ожеледицю

https://racurs.ua/ua/n189660-v-ukrayini-prognozuut-sylni-snigopady-do-50-sm-ta-ojeledycu.html

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В Україні прогнозують сильні снігопади до 50 см та ожеледицю.

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ДСНС 24 листопада повідомила, що на вихідні — суботу-неділю 26−27 листопада — у Київській, Чернігівській, Черкаській, Одеській областях та столиці сильні снігопади, в Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській областях сильні мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь.

Приріст снігового покриву 20−30 см, місцями 40−50 см; очікуються хуртовини, снігові замети, на дорогах ожеледиця.

У Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій областях та Криму пройдуть значні дощі.

Гідрометцентр попереджає, що очікуються:

сильні снігопади — приріст снігового покриву 20−30 см, у південних та східних районах області до 50 см;

посилення вітру до 17−22 м/с, місцями по області 25 м/с;

хуртовини, снігові замети, на дорогах ожеледиця.

Складні погодні умови призведуть до ускладнення роботи комунальних та енергетичних підприємств, порушення та припинення руху транспорту на дорогах та вулицях (ІІ рівень загрози, помаранчевий)", — заявили у Центрі.

Раніше диспетчерський центр НЕК «Укренерго» попереджав, що шукає шляхи покриття дефіциту в енергосистемі, який виник внаслідок збільшення споживання електроенергії через погіршення погодних умов.

Джерело ZN.UA, знайоме із ситуацією, повідомило, що 22 листопада дефіцит склав 650 МВт, а 23 листопада у зв’язку з похолоданням та збільшенням навантаження на енергосистему може зрости майже у два з половиною рази.

При цьому можливості імпорту електроенергії досі обмежені, за технічної здатності імпортувати до 1200 МВт з Європи, обсяги імпорту 22 листопада склали лише 500 МВт.