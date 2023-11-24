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В Украине прогнозируют сильные снегопады до 50 см и гололед
В Украине прогнозируют сильные снегопады до 50 см и гололедhttps://racurs.ua/n189660-v-ukraine-prognoziruut-silnye-snegopady-do-50-sm-i-gololed.htmlРакурс
В Україні прогнозують сильні снігопади до 50 см та ожеледицю.
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ДСНС 24 листопада повідомила, що на вихідні — суботу-неділю 26−27 листопада — у Київській, Чернігівській, Черкаській, Одеській областях та столиці сильні снігопади, в Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській областях сильні мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь.
Приріст снігового покриву 20−30 см, місцями 40−50 см; очікуються хуртовини, снігові замети, на дорогах ожеледиця.
У Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій областях та Криму пройдуть значні дощі.
Гідрометцентр попереджає, що очікуються:
- сильні снігопади — приріст снігового покриву 20−30 см, у південних та східних районах області до 50 см;
- посилення вітру до 17−22 м/с, місцями по області 25 м/с;
- хуртовини, снігові замети, на дорогах ожеледиця.
Складні погодні умови призведуть до ускладнення роботи комунальних та енергетичних підприємств, порушення та припинення руху транспорту на дорогах та вулицях (ІІ рівень загрози, помаранчевий)", — заявили у Центрі.
Раніше диспетчерський центр НЕК «Укренерго» попереджав, що шукає шляхи покриття дефіциту в енергосистемі, який виник внаслідок збільшення споживання електроенергії через погіршення погодних умов.
Джерело ZN.UA, знайоме із ситуацією, повідомило, що 22 листопада дефіцит склав 650 МВт, а 23 листопада у зв’язку з похолоданням та збільшенням навантаження на енергосистему може зрости майже у два з половиною рази.
При цьому можливості імпорту електроенергії досі обмежені, за технічної здатності імпортувати до 1200 МВт з Європи, обсяги імпорту 22 листопада склали лише 500 МВт.
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