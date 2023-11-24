На Таврійському напрямку ЗСУ знищили російський ЗРК "Бук М-1"

https://racurs.ua/ua/n189659-na-tavriyskomu-napryamku-zsu-znyschyly-rosiyskyy-zrk-buk.html

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На Таврійському напрямку українські воїни знищили російський ЗРК «Бук М-1».

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Про це повідомив у своїх соцмережах генерал Олександр Тарнавський.

Загальні втрати ворога в операційній зоні ОСУВ «Таврія» другу добу поспіль близько 700 осіб.

На таврійському напрямку окупанти завдали 16 авіаударів, провели 43 бойових зіткнення та здійснили 762 артобстріли.

Тарнавський пише, що «наші захисники та захисниці стійко тримають оборону на авдіївському напрямку».

Загальні втрати ворога склали 675 осіб.

Знищено 22 одиниці військової техніки. Зокрема, два танки, вісім ББМ, три артсистеми, засіб ППО, БпЛА, сім автомобілів. Ще 37 одиниць техніки ворога пошкоджено.

Водночас триває ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.