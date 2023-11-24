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Российские ублюдки "освободили" детскую библиотеку в Херсоне
Российские варвары «освободили» детскую библиотеку в Херсоне (ВИДЕО)https://racurs.ua/n189661-rossiyskie-varvary-osvobodili-detskuu-biblioteku-v-hersone-video.htmlРакурс
Російські варвари знищили дитячу бібліотеку в Херсоні.
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Удар артилерії окупантів з рф стався о 6.00 24 листопада. Як повідомив голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін, пряме влучання снаряда знищило херсонську книгозбірню, яка роками радувала наймолодших відвідувачів та їх батьків.
Постраждалих немає, — написав Прокудін у своїх соцмережах.
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