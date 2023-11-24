Российские ублюдки "освободили" детскую библиотеку в Херсоне

https://racurs.ua/n189661-rossiyskie-varvary-osvobodili-detskuu-biblioteku-v-hersone-video.html

Ракурс

Російські варвари знищили дитячу бібліотеку в Херсоні.

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Удар артилерії окупантів з рф стався о 6.00 24 листопада. Як повідомив голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін, пряме влучання снаряда знищило херсонську книгозбірню, яка роками радувала наймолодших відвідувачів та їх батьків.