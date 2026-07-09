Россияне атаковали дроном автомобиль в Херсоне, погибли два человека. Фото:

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Ракурс

Російська окупаційна армія завдала нових ударів по Херсону.

У четвер вранці, 9 липня, близько 7.30 окупанти атакували БпЛА легковий автомобіль в обласному центрі. Внаслідок удару загинули двоє цивільних осіб, які перебували в авто. Про це Херсонська обласна прокуратура повідомила у Telegram.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей — ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України. Прокурори та слідчі продовжують документувати наслідки обстрілу, який здійснили російські військовослужбовці.

Нагадаємо, 6 липня російські окупанти завдали удару дроном по цивільній автівці у Центральному районі Херсона. Загинули чоловіки віком орієнтовно 52 та 58 років. Поранення дістали двоє жінок віком 53 та 54 років. Також по медичну допомогу звернулися 42-річна жінка та 22-річний чоловік, які постраждали наслідок дронової атаки на автомобіль.