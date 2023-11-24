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Еще одну систему Patriot развернут зимой в Украине
Еще одну систему Patriot развернут зимой в Украинеhttps://racurs.ua/n189662-esche-odnu-sistemu-patriot-razvernut-zimoy-v-ukraine.htmlРакурс
Взимку в Україні буде розгорнуто ще одну систему Patriot з Німеччини.
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Про це посол ФРН в Україні Мартін Єгер повідомив «Укрінформу».
Ситуація взимку зараз може виявитися дуже складною. На додачу до згаданих систем IRIS-T взимку тут буде розгорнуто ще одну систему Patriot з Німеччини, — сказав він.
Зазначимо, що перша з чотирьох нових обіцяних систем IRIS-T надійде не раніше кінця 2024 року, а решта не раніше 2025 року.
Наразі на місцях в Україні перебувають вже чотири доставлені з Німеччини системи IRIS-T, зауважив Єгер.
Минулого тижня ФРН оголосила відразу про два пакети військової допомоги Україні.
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у Києві оголосив про надання нового пакету допомоги для України на загальну суму 1,3 млрд євро. У нього, зокрема, увійдуть чотири системи IRIS-T, 155 мм артилерійські снаряди та інше озброєння.
У додатковий другий пакет, крім іншого, увійшли 20 БМП Marder із боєкомплектом.
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