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Ракурс
Володимир Зеленський, фото: «Мілітарний»

Зеленський звільнив чотирьох заступників командувача Нацгвардії

24 лис 2023, 22:42
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Володимир Зеленський, президент України, звільнив чотирьох заступників командувача Національної гвардії.


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Про це йдеться у президентських указах № 781/2023, № 782/2023, № 783/2023 і № 784/2023 від 24 вересня, опублікованих на сайті Офісу президента.

Зеленський звільнив:

  • з посади першого заступника — Володимира Кондратюка;
  • з посад заступників — Олександра Набока, Олега Сахона й Миколу Миколенка.

Натомість призначено:

  • першим заступником командувача Нацгвардії — Вадима Гладкова;
  • заступниками — Олександра Білоуса та Олексія Осипенка.

Гладков з 2023 року є командиром 3-ї бригади оперативного призначення імені полковника Петра Болбочана. Білоус раніше очолював департамент логістики Головного управління Нацгвардії. Олексій був учасником АТО й ООС. У грудні 2022 року отримав звання Героя України, а також є лицарем ордена Богдана Хмельницького III ступеня.

Джерело: Ракурс


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