Андрій Одарченко

https://racurs.ua/ua/n189685-nardep-odarchenko-ta-eks-golova-derjspeczv-yazku-schygol-vyyshly-iz-sizo-pislya-vnesennya.html

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Народний депутат Андрій Одарченко, колишній голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь, а також забудовник Сергія Копистира вийшли з СІЗО після внесення застави.

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Про це сьогодні, 24 листопада, повідомляється на Фейсбук-сторінці Центру протидії корупції.

У всіх трьох випадках внесли заставу, визначену судом. Нам невідомо, внесли вони заставу самостійно чи це зробили треті особи, але швидкість внесення багатомільйонних застав космічна, — зазначають у ЦПК.

Раніше суд призначив їм такі розміри застав:

Щиголю — 25 млн грн;

Одарченку — 15 млн грн;

Копистиру, якого НАБУ і САП підозрюють у спробі підкупу віце-прем'єра Олександра Кубракова і лише сьогодні зранку відправили у СІЗО, — 100 млн грн.

Додамо, що прокурори САП просили значно більші суми для Щиголя (50 млн грн) та Копистири (199,9 млн грн), — наголошують у ЦПК. — Цікаво, що на суді адвокат Копистири казав, що розмір застави, про який просила прокурор, є непомірним для його підзахисного. І просив призначити лише 214 тисяч грн.

Після виходу із СІЗО усі підозрювані мають дотримуватися низки обов’язків, зокрема:

утриматися від спілкування зі свідками чи іншими підозрюваними;

здати паспорти для виїзду за кордон;

носити електронний браслет.

Якщо вони обов’язки порушать, то заставу можуть стягнути в бюджет, — додають у ЦПК.

Нагадаємо, нещодавно Одарченка виключили із членів партії «Слуга народу».