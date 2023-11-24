Нардеп Одарченко та екс-голова Держспецзв’язку Щиголь вийшли із СІЗО після внесення застави — ЦПКhttps://racurs.ua/ua/n189685-nardep-odarchenko-ta-eks-golova-derjspeczv-yazku-schygol-vyyshly-iz-sizo-pislya-vnesennya.htmlРакурс
Народний депутат Андрій Одарченко, колишній голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь, а також забудовник Сергія Копистира вийшли з СІЗО після внесення застави.
Про це сьогодні, 24 листопада, повідомляється на Фейсбук-сторінці Центру протидії корупції.
У всіх трьох випадках внесли заставу, визначену судом. Нам невідомо, внесли вони заставу самостійно чи це зробили треті особи, але швидкість внесення багатомільйонних застав космічна, — зазначають у ЦПК.
Раніше суд призначив їм такі розміри застав:
- Щиголю — 25 млн грн;
- Одарченку — 15 млн грн;
- Копистиру, якого НАБУ і САП підозрюють у спробі підкупу віце-прем'єра Олександра Кубракова і лише сьогодні зранку відправили у СІЗО, — 100 млн грн.
Додамо, що прокурори САП просили значно більші суми для Щиголя (50 млн грн) та Копистири (199,9 млн грн), — наголошують у ЦПК. — Цікаво, що на суді адвокат Копистири казав, що розмір застави, про який просила прокурор, є непомірним для його підзахисного. І просив призначити лише 214 тисяч грн.
Після виходу із СІЗО усі підозрювані мають дотримуватися низки обов’язків, зокрема:
- утриматися від спілкування зі свідками чи іншими підозрюваними;
- здати паспорти для виїзду за кордон;
- носити електронний браслет.
Якщо вони обов’язки порушать, то заставу можуть стягнути в бюджет, — додають у ЦПК.
Нагадаємо, нещодавно Одарченка виключили із членів партії «Слуга народу».