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Ракурс
Росіяни посилюють мобілізацію на окупованих територіях, фото: Gazeta.ru

Окупанти в Бердянську почали роздавати «повістки» комунальникам

24 лис 2023, 21:37
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Російські загарбники почали роздавати «повістки» працівникам комунальних підприємств в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області.


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Про це сьогодні, 24 листопада, у своєму Telegram-каналі повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

Маємо тривожний сигнал з тимчасово окупованого Бердянська. Там на комунальні підприємства почали завозити повістки для мобілізації співробітників. Справа дуже серйозна, — наголосив він.

За словами Малашка, якщо ситуація в Бердянську розвиватиметься по аналогії з Донецьком, то на комунальних підприємствах на тимчасово окупованих територіях Запорізької області не залишиться чоловіків, оскільки їх відправлятимуть воювати проти українських військових.

Джерело: Ракурс


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