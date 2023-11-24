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Россияне усиливают мобилизацию на оккупированных территориях, фото: Gazeta.ru

Оккупанты в Бердянске начали раздавать «повестки» коммунальщикам

24 ноя 2023, 21:37
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Російські загарбники почали роздавати «повістки» працівникам комунальних підприємств в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області.


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Про це сьогодні, 24 листопада, у своєму Telegram-каналі повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

Маємо тривожний сигнал з тимчасово окупованого Бердянська. Там на комунальні підприємства почали завозити повістки для мобілізації співробітників. Справа дуже серйозна, — наголосив він.

За словами Малашка, якщо ситуація в Бердянську розвиватиметься по аналогії з Донецьком, то на комунальних підприємствах на тимчасово окупованих територіях Запорізької області не залишиться чоловіків, оскільки їх відправлятимуть воювати проти українських військових.

Источник: Ракурс


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