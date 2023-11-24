Оккупанты в Бердянске начали раздавать «повестки» коммунальщикам

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Россияне усиливают мобилизацию на оккупированных территориях, фото: Gazeta.ru
Оккупанты в Бердянске начали раздавать «повестки» коммунальщикамhttps://racurs.ua/n189684-okkupanty-v-berdyanske-nachali-razdavat-povestki-kommunalschikam.htmlРакурс
Російські загарбники почали роздавати «повістки» працівникам комунальних підприємств в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області.
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Про це сьогодні, 24 листопада, у своєму Telegram-каналі повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.
Маємо тривожний сигнал з тимчасово окупованого Бердянська. Там на комунальні підприємства почали завозити повістки для мобілізації співробітників. Справа дуже серйозна, — наголосив він.
За словами Малашка, якщо ситуація в Бердянську розвиватиметься по аналогії з Донецьком, то на комунальних підприємствах на тимчасово окупованих територіях Запорізької області не залишиться чоловіків, оскільки їх відправлятимуть воювати проти українських військових.
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