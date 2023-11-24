Эдгарс Ринкевичс прибыл в Киев 24 ноября, фото: Офис генпрокурора

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Ракурс

До України сьогодні, 24 листопада, з неанонсованим візитом прибув президент Латвії Едгарс Рінкевичс.

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У Києві він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє Офіс президента.

Докладно обговорили наші відносини на рівні інституцій Євросоюзу. Латвія принципово підтримує повноправний вступ України в ЄС, — вказано в повідомленні.

Також президенти обговорили оборонні питання, зокрема можливості посилення української протиповітряної оборони. Зеленський також подякував Латвії за підтримку санкційної політики щодо рф.

Рінкевичс висловив підтримку початку переговорів про вступ України до Євросоюзу.

Місце України в Європейському Союзі. Вона досягла значних успіхів у здійсненні реформ, незважаючи на активні бойові дії, — наголосив він. — Латвія виступає за швидкий початок переговорів з Україною про вступ до ЄС. Латвія готова надати політичну та технічну підтримку Україні для сприяння її інтеграції в Європейський Союз.

Також Рінкевичс відвідав Чернігівську область, відновлення якої підтримує Латвія.

Латвія налаштована на підтримку відновлення Чернігівської області, — зазначив він. — Латвія вже інвестувала понад п’ять мільйонів євро, а також планує подібні інвестиції в найближчі роки. Значну підтримку надають також латвійські неурядові організації та бізнесмени.

На Чернігівщині Рінкевичс, зокрема, відвідав село Ягідне, де разом із жителями села оглянув підвальне приміщення Ягідненської школи — там торік окупанти майже місяць у нелюдських умовах утримували всіх селян.

Президент Латвії також торкнувся питання Голодомору, 90-ту річницю якого вшановуватимуть завтра, 25 листопада.