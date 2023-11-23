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Ракурс
Юрій Щиголь, фото: «АрміяInform»

Екс-голову Держспецзв’язку Щиголя відправили під варту із можливістю застави — НАБУ

23 лис 2023, 10:37
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Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 21 січня 2024 року колишньому голові Держспецзв’язку Юрію Щиголю, котрого підозрюють у заволодінні державними коштами у сумі понад 62 млн грн при закупівлі програмного забезпечення.


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Також передбачена можливість внесення застави у розмірі 25 млн грн. Про це сьогодні, 23 листопада, повідомила прес-служба НАБУ.

Центр протидії корупції у своєму Telegram-каналі повідомляє, що це рішення ухвалив слідчий суддя Віктор Маслов.

Рішення слідчого судді означає, що підозра Щиголю є обґрунтованою, а також суд встановив, що наявні певні ризики, визначені процесуальним законодавством, — зазначають у ЦПК.

У разі внесення застави на Щиголя буде покладено низку обов’язків, зокрема:

  • утриматися від спілкування з підозрюваними і свідками;
  • здати паспорти для виїзду за кордон;
  • носити електронний браслет.

Щиголя взяли під варту в залі суду.

Цікаво, що на засідання по запобіжці прийшли двоє депутатів від Слуги Народу, які хотіли взяти Щиголя на поруки. Це Олександр Федієнко та Михайло Крячко, — зазначають у ЦПК.

Джерело: Ракурс


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