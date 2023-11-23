Екс-голову Держспецзв’язку Щиголя відправили під варту із можливістю застави — НАБУhttps://racurs.ua/ua/n189620-eks-golovu-derjspeczv-yazku-schygolya-vidpravyly-pid-vartu-iz-mojlyvistu-zastavy-nabu.htmlРакурс
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 21 січня 2024 року колишньому голові Держспецзв’язку Юрію Щиголю, котрого підозрюють у заволодінні державними коштами у сумі понад 62 млн грн при закупівлі програмного забезпечення.
Також передбачена можливість внесення застави у розмірі 25 млн грн. Про це сьогодні, 23 листопада, повідомила прес-служба НАБУ.
Центр протидії корупції у своєму Telegram-каналі повідомляє, що це рішення ухвалив слідчий суддя Віктор Маслов.
Рішення слідчого судді означає, що підозра Щиголю є обґрунтованою, а також суд встановив, що наявні певні ризики, визначені процесуальним законодавством, — зазначають у ЦПК.
У разі внесення застави на Щиголя буде покладено низку обов’язків, зокрема:
- утриматися від спілкування з підозрюваними і свідками;
- здати паспорти для виїзду за кордон;
- носити електронний браслет.
Щиголя взяли під варту в залі суду.
Цікаво, що на засідання по запобіжці прийшли двоє депутатів від Слуги Народу, які хотіли взяти Щиголя на поруки. Це Олександр Федієнко та Михайло Крячко, — зазначають у ЦПК.