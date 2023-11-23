Борис Максудов, фото: «Антикор»

https://racurs.ua/ua/n189619-na-zaporijji-likviduvaly-rosiyskogo-voienkora-yakyy-znimav-sujet-pro-obstrily-zsu-video.html

Ракурс

Кореспондент пропагандистського телеканалу «Росія 24» Борис Максудов помер від поранень, отриманих на тимчасово окупованих територіях Запоріжжя 22 листопада.

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Про це сьогодні, 23 листопада, вранці повідомили російські ЗМІ.

Раніше міноборони рф заявляло, що 22 листопада українські військові атакували безпілотником групу російських журналістів, котрі «готовили матеріал про обстріл ЗСУ населених пунктів Запорізької області». Зазначалося, що Максудов тоді отримав уламкові поранення і «був оперативно евакуйований до медичного закладу». Стверджувалося, що «його життю загрози немає".

Максудов висвітлював російську агресію з перших днів повномасштабного вторгнення в Україну. Зокрема, торік він фактично став коригувальником вогню ЗСУ, знявши сюжет із тимчасово окупованого Шахтарська, де показав кілька вцілілих після масштабної пожежі напередодні цистерн з паливом. Ця інформація тоді допомогла завдати ще одного влучного удару.