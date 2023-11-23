У російському Литкаріно вночі вимкнулася електропідстанція, фото: Google Maps

https://racurs.ua/ua/n189618-bilya-moskvy-avariyno-vymknulasya-elektropidstanciya-ochevydci-povidomyly-pro-vybuh-video.html

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У Московській області рф у ніч на сьогодні, 23 листопада, сталася пожежа на електропідстанції. В результаті декілька населених пунктів, зокрема і частина розташованого неподалік від Москви міста Литкаріно, залишилися без електрики.

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Про це повідомляють російські ЗМІ.

Зазначається, що жителі Литаркіно бачили яскравий спалах — це може свідчити, що станцію атакував безпілотник. Водночас російські ЗМІ стверджують, що причиною інциденту стало «замикання на підстанції».

За кілька годин електропостачання Литкаріно було відновлено.