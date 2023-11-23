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В российском Лыткарино ночью отключилась электроподстанция, фото: Google Maps
Возле Москвы аварийно выключилась электроподстанция, очевидцы сообщили о взрыве (ВИДЕО)https://racurs.ua/n189618-vozle-moskvy-avariyno-vykluchilas-elektropodstanciya-ochevidcy-soobschili-o-vzryve-video.htmlРакурс
У Московській області рф у ніч на сьогодні, 23 листопада, сталася пожежа на електропідстанції. В результаті декілька населених пунктів, зокрема і частина розташованого неподалік від Москви міста Литкаріно, залишилися без електрики.
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Про це повідомляють російські ЗМІ.
Зазначається, що жителі Литаркіно бачили яскравий спалах — це може свідчити, що станцію атакував безпілотник. Водночас російські ЗМІ стверджують, що причиною інциденту стало «замикання на підстанції».
За кілька годин електропостачання Литкаріно було відновлено.
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