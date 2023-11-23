Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Росіяни завдали ракетного удару по Дніпропетровщині, фото: «Слово і Діло»
Рашисти вдарили ракетою по об'єкту інфраструктури у Криворізькому районі — ОВАhttps://racurs.ua/ua/n189617-rashysty-vdaryly-raketou-po-obiektu-infrastruktury-u-kryvorizkomu-rayoni-ova.htmlРакурс
У Криворізькому районі Дніпропетровської області в ніч на сьогодні, 23 листопада, пролунав вибух — ворог спрямував ракету на об'єкт інфраструктури.
.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Минулося без загиблих та постраждалих, — наголосив він.
Також росіяни з важкої артилерії обстріляли Червоногригорівську громаду Нікопольського району, люди не постраждали.
Також рашисти вночі обстріляли Миколаївщину.
23 листопада, о 00.26 ворожі обстріли фіксувалися по береговій лінії Куцурубської громади. Постраждалих немає, — зазначив у своєму Telegram-каналі очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Як оформити спадщину. Енциклопедія від нотаріуса Вікторії Дерев’янко
Кожен знав, що ми маємо залишитися тут, щоби було кому відстоювати столицю — суддя ВС Наталія Коваленко
Як мінімізувати наслідки перебування на війні та зберегти родину
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Загрузка...