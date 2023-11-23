Росіяни завдали ракетного удару по Дніпропетровщині, фото: «Слово і Діло»

https://racurs.ua/ua/n189617-rashysty-vdaryly-raketou-po-obiektu-infrastruktury-u-kryvorizkomu-rayoni-ova.html

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У Криворізькому районі Дніпропетровської області в ніч на сьогодні, 23 листопада, пролунав вибух — ворог спрямував ракету на об'єкт інфраструктури.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Минулося без загиблих та постраждалих, — наголосив він.

Також росіяни з важкої артилерії обстріляли Червоногригорівську громаду Нікопольського району, люди не постраждали.

Також рашисти вночі обстріляли Миколаївщину.