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Ракурс
Росіяни завдали ракетного удару по Дніпропетровщині, фото: «Слово і Діло»

Рашисти вдарили ракетою по об'єкту інфраструктури у Криворізькому районі — ОВА

23 лис 2023, 08:56
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У Криворізькому районі Дніпропетровської області в ніч на сьогодні, 23 листопада, пролунав вибух — ворог спрямував ракету на об'єкт інфраструктури.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Минулося без загиблих та постраждалих, — наголосив він.

Також росіяни з важкої артилерії обстріляли Червоногригорівську громаду Нікопольського району, люди не постраждали.

Також рашисти вночі обстріляли Миколаївщину.

23 листопада, о 00.26 ворожі обстріли фіксувалися по береговій лінії Куцурубської громади. Постраждалих немає, — зазначив у своєму Telegram-каналі очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Джерело: Ракурс


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