Захисники України ліквідували вже понад 321 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n189616-1130-rashystiv-likviduvaly-zahysnyky-ukrayiny-za-dobu-infografika.html

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Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 321 тис. 800 російських загарбників.

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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 130 осіб. Про це сьогодні, 23 листопада, повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

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