Защитники Украины ликвидировали уже более 321 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n189616-1130-rashistov-likvidirovali-zaschitniki-ukrainy-za-sutki-infografika.html

Ракурс

Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 321 тис. 800 російських загарбників.

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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 130 осіб. Про це сьогодні, 23 листопада, повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

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