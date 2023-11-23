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Защитники Украины ликвидировали уже более 321 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ

1130 рашистов ликвидировали защитники Украины за сутки (ИНФОГРАФИКА)

23 ноя 2023, 08:22
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Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 321 тис. 800 російських загарбників.


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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 130 осіб. Про це сьогодні, 23 листопада, повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 5 тис. 466 танків;
  • 10 тис. 224 бойові броньовані машини;
  • 7 тис. 802 артилерійські системи;
  • 902 одиниці РСЗВ;
  • 591 засіб ППО;
  • 323 літаки;
  • 324 гелікоптери;
  • 5 тис. 799 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 1 тис. 564 крилаті ракети;
  • 22 кораблі/катери;
  • один підводний човен;
  • 10 тис. 198 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 1 тис. 107 одиниць спеціальної техніки.

Источник: Ракурс


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