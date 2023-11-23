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Защитники Украины ликвидировали уже более 321 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ
1130 рашистов ликвидировали защитники Украины за сутки (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n189616-1130-rashistov-likvidirovali-zaschitniki-ukrainy-za-sutki-infografika.htmlРакурс
Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 321 тис. 800 російських загарбників.
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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 130 осіб. Про це сьогодні, 23 листопада, повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 5 тис. 466 танків;
- 10 тис. 224 бойові броньовані машини;
- 7 тис. 802 артилерійські системи;
- 902 одиниці РСЗВ;
- 591 засіб ППО;
- 323 літаки;
- 324 гелікоптери;
- 5 тис. 799 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 1 тис. 564 крилаті ракети;
- 22 кораблі/катери;
- один підводний човен;
- 10 тис. 198 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 1 тис. 107 одиниць спеціальної техніки.
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