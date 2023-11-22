Дрони СБУ знищили два російські комплекси «Муром». Фото:

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Російські окупанти продовжують зазнавати втрат на полі бою в Україні.

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Українські Сили оборони майстерно застосовують дрони для боротьби з ворожою технікою, озброєнням та украпленнями. Зокрема, професійно працюють спецпризначенці Департаменту кібербезпеки СБУ. Про це 22 листопада повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Зазначається, що кіберфахівці спецслужби ударними дронами знищили російський танк Т-72, гармату МТ-12 «Рапіра», 100 мм зенітну гармату «КС-19» та МТЛБ. Крім того, було уражено п’ять ворожих автомобілів, кулеметний розрахунок і ворожий бліндаж.

Нагадаємо, Сухопутні війська ЗСУ знищили на одній із ділянок броньовані тягачі росіян. Дві одиниці МТ-ЛБ виявили в одній із лісопосадок, а по ворожій техніці спрацювали БПЛА, які скинули боєприпаси. Також оборонці скинули вибухівку з дронів на піхоту противника.