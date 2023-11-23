Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Россияне нанесли ракетный удар по Днепропетровщине, фото: «Слово и Дело»

Рашисты ударили ракетой по объекту инфраструктуры в Криворожском районе — ОВА

23 ноя 2023, 08:56
999

У Криворізькому районі Дніпропетровської області в ніч на сьогодні, 23 листопада, пролунав вибух — ворог спрямував ракету на об'єкт інфраструктури.


.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Минулося без загиблих та постраждалих, — наголосив він.

Також росіяни з важкої артилерії обстріляли Червоногригорівську громаду Нікопольського району, люди не постраждали.

Також рашисти вночі обстріляли Миколаївщину.

23 листопада, о 00.26 ворожі обстріли фіксувалися по береговій лінії Куцурубської громади. Постраждалих немає, — зазначив у своєму Telegram-каналі очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров