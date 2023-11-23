Россияне нанесли ракетный удар по Днепропетровщине, фото: «Слово и Дело»

https://racurs.ua/n189617-rashisty-udarili-raketoy-po-obektu-infrastruktury-v-krivorojskom-rayone-ova.html

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У Криворізькому районі Дніпропетровської області в ніч на сьогодні, 23 листопада, пролунав вибух — ворог спрямував ракету на об'єкт інфраструктури.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Минулося без загиблих та постраждалих, — наголосив він.

Також росіяни з важкої артилерії обстріляли Червоногригорівську громаду Нікопольського району, люди не постраждали.

Також рашисти вночі обстріляли Миколаївщину.