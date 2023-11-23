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У Криворізькому районі Дніпропетровської області в ніч на сьогодні, 23 листопада, пролунав вибух — ворог спрямував ракету на об'єкт інфраструктури.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Минулося без загиблих та постраждалих, — наголосив він.
Також росіяни з важкої артилерії обстріляли Червоногригорівську громаду Нікопольського району, люди не постраждали.
Також рашисти вночі обстріляли Миколаївщину.
23 листопада, о 00.26 ворожі обстріли фіксувалися по береговій лінії Куцурубської громади. Постраждалих немає, — зазначив у своєму Telegram-каналі очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
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