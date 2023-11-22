Зеленский заявил о создании коалиции развития украинского ПВО. Фото:

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Контактна група з оборони України у форматі «Рамштайн» зібралася на 17-те засідання сьогодні, 22 листопада.

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На цьому засіданні були ухвалені нові пакети підтримки українських Сил оборони. Про результати цього засідання розповів президент Володимир Зеленський у традиційному вечірньому зверненні, яке було опубліковане в соцмережах.

За його словами, були ухвалені рішення про підтримку ЗСУ. Вони стосуються боєприпасів, радіоелектронної боротьби та дронів. Також була створена коаліція розвитку української ППО, а лідерами в її організації стали Франція та Німеччина.

Дякую кожній країні, яка бере участь у цих зусиллях — у тому, що дає можливість нашим містам і селам бути більш захищеними від російських ударів. Поки не все можна розповідати публічно, але український повітряний щит стає сильнішим буквально щомісяця, — зазначив глава держави.

Президент також додав, що найближчим часом очікує звіт міністра оборони Рустема Умєрова за результатами засідання «Рамштайн».

Нагадаємо, на засіданні «Рамштайну» глава Пентагону Ллойд Остін закликав союзників посилити українську протиповітряну оборону з огляду на ризики зимових російських масованих атак.