Учасники «Рамштайну» надіслали чіткий сигнал путіну. Фото:

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Ракурс

Російський диктатор володимир путін отримав чіткий сигнал від союзників України.

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Сигнал президенту країни-агресора надіслали учасники контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн», засідання якого розпочалося сьогодні, 22 листопада. Його озвучив глава Пентагону Ллойд Остіна під час вступного слова перед засіданням «Рамштайну».

Наша єдність надсилає путіну чіткий сигнал про те, що він не зможе пережити нас чи перемогти в змаганні за волю, — зазначив він.

Американський міністр додав, що вже понад 20 місяців народ України демонстрував світові силу вільного народу протистояти путінській агресії. Наголосив, що боротьба України за свободу має значення для всіх їх союзників.

Остін додав, що учасники «Рамштайну» відмовляються від того, щоб «форму глобальної безпеки диктували автократи, які покладаються на репресії за допомогою сили та примусу».

Голова Пентагону на засіданні закликав союзників посилити українську ППО з огляду на ризики зимових масованих атак.

Нагадаємо, за два дні до нового засідання «‎Рамштайну» міністр оборони США Ллойд Остін побував в Україні з робочим візитом й зустрівся з керівництвом держави. Глава Пентагону наголосив, що США продовжать підтримувати український народ у боротьбі проти російських загарбників.