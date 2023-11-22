Нардепа Одарченка взяли під варту. Фото:

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Народному депутату від фракції «Слуга народу» Андрію Одарченку обрали запобіжний захід.

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Вищий антикорупційний суд відправив в СІЗО парламентаря, якого підозрюють у спробі підкупу голови Держагентства відновлення інфраструктури Мустафи Найєма. Він перебуватиме під вартою два місяці, але може вийти під заставу в розмірі 15 млн грн. Про це 22 листопада повідомив Telegram-канал «Ґрати».

Нардеп на суді заперечував свою вину. Неодноразові зустрічі з Найємом він визнав, але стверджував, що не пропонував йому хабар. За його версією, слідство сфабрикувало записи прослуховування їхніх зустрічей.

Нагадаємо, САП підозрює нардепа Одарченка у тому, що він дав хабар голові Держагентства відновлення інфраструктури Мустафі Найєму, який співпрацював зі слідством. Слідчі заявляють, що депутат відправив на криптогаманець чиновника біткоїни на суму 10 тис. дол. За це він хотів, щоб агенція направила гроші на відновлення харківського Державного біотехнологічного університету, яким він опікується.

У «Слузі народу» заявили, що виключення нардепа Одарченка з партії розгляне дисциплінарна комісія.

Джерело: «Ґрати»