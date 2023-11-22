Німеччина оголосила про новий пакет допомоги ЗСУ. Фото:

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Ракурс

Уряд Німеччини голосив про черговий військовий пакет для України.

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Українським Силам оборони передадуть 20 бойових машин піхоти Marder, броньовану інженерну машину Wisent, два тягачі HX81 та напівпричепи до них. Також у новому пакеті пʼять санітарних всюдиходів Bronco ATTC Warthog і дві санітарні автівки. Про це повідомили на сайті уряду ФРН.

Також німецька сторона передає 2 тис. 380 артилерійських боєприпасів калібру 155 мм та 2 тис. 428 телефонів з шифруванням звʼязку.

Нагадаємо, 21 листопада під час візиту до Києва міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив про передачу Україні нового пакету військової допомоги на суму 1,3 млрд євро. ЗСУ отримають чотири системи IRIS-T, 20 тис. снарядів 155-мм калібру, протитанкові міни та інше озброєння. З минулої зими Німеччина передає українській армії вже шостий пакет допомоги.