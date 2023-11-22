Люблю крипту - ВАКС обирає запобіжний захід нардепу Одарченку, колаж - ЦПК

https://racurs.ua/ua/n189600-lublu-kryptu-vaks-obyraie-zapobijnyy-zahid-nardepu-odarchenku.html

Ракурс

Вищий антикорупційний суд України 22 листопада розглядає клопотання про застосування запобіжного заходу народному депутату від «Слуги народу» Андрію Одарченку.

.

НАБУ і САП викрили його на спробі підкупу біткойнами Мустафи Найєма в обмін на виділення грошей на ремонт університету, яким опікувався нардеп.

До зали суду прийшло близько 20 осіб, готових брати народного депутата на поруки. Здебільшого це колеги Одарченка по Державному біотехнологічному університету, за «відбудову» якого нардеп нібито передавав хабар.

За словами адвоката, позитивну характеристику нардепу підписали більш як 200 осіб — здебільшого працівники того самого університету.

Центр протидії корупції повідомив із зали суду заяви обвинувачення, захисту і самого Одарченка.

На засіданні повідомили, що підозрюваний надав частину хабара у розмірі 0,39 біткоїна, що на час перерахування було еквівалентно 10 тис. дол.

Розслідуванню сприяв власне Мустафа Найєм, який є свідком та викривачем у цій справі. Ось одна з цитат депутата із записів НАБУ:

Я люблю крипту. Ты что, никогда не пользовался криптой? Это ох. енная тема. У меня свои обменники. Везде, во Львове, Харькове, Киеве. Да хоть в Испании.

Одарченко під час судового засідання підтвердив своє спілкування з головою Держагентства відновлення Мустафою Найємом.

За даними слідства, він намагався дати йому хабар.

Я спілкувався з Мустафою Найємом багато разів, ми спілкувалися на різні теми, але я ніколи не озвучував жодних пропозицій щодо отримання неправомірної вигоди. Ми спілкувалися виключно на тему виділення грошей у вигляді допомоги університету для його відновлення, — заявив Одарченко.

Він також додав, що Найєм сам попросив його навчити користуватися криптовалютним гаманцем.

Чесно скажу, я сам ним не вмію користуватися. Ми зустрілися з Найємом у готелі Гілтон, де спілкувалися на цю тему, показали, як ним користуватися, налаштували його і все. Але я сам тільки нещодавно відкрив для себе криптогаманець, на якому в мене навіть немає грошей. Цю інформацію я надав слідчим, передав їм ключі від свого криптогаманця, вони можуть це підтвердити, — сказав він.

Одарченко у розмовах з Найємом казав, що сам боїться цих тем і дуже обережний:

Я сам в антикоррупционном комитете, если зацепят, то потом не будет ни настроения, ни счастья, ничего.

За даними САП, повідомленнями обмінювалися у одному з месенджерів. Після передачі 10 тис. у крипті Одарченко написав Мустафі — «Прівєт». Це означало, що кошти пішли.

Сам Одарченко каже, що ніяких біткойнів не переказував:

Мустафа попросив мене, щоб я навчив його користуватися криптою. Я йому нічого не переводив.

Ще один цікавий момент. Коли спікер Руслан Стефанчук після введення воєнного стану заявив, що хто з Києва поїде, той зрадник, то Одарченко сказав:

Я сразу как вышел, в Закарпатье поехал. Думаю, идите вы…

Навіть судячи із записів, датованих вже серпнем 2023 року, Одарченко розповідав, що не вірить, що Харків вистоїть і так відгукувався про росію:

Это мощь, я много читаю, нас разметут, Иран и Китай им оружие дают. Зачем нам эти донецкие, луганские и Крым? Надо договариваться.

Одарченко парирував, що одразу після початку повномасштабної агресії прибув у Харків. Допомагав десяткам тисяч харків’ян і військовим:

Особисто допомагав людям у скрутні часи опалювати житло, — заявив адвокат.

А от сім’я Одарченка в цей час перебувала в Таїланді, бо «там дешевше ніж в Україні, Польщі чи Іспанії».

На підтримку депутата приїхала група підтримки з Харкова. Захист перераховував заслуги Одарченка, розповідав про «штучно створені докази».

Якщо кожного дня будуть затримувати по депутату, а то й по два, то хто буде голосувати?, — запитав адвокат.

САП попросив взяти депутата під варту з альтернативною заставою у розмірі 15 млн грн. Продовження засідання о 16.00, де заслухають записи розмов.

Виключення нардепа Одарченка з партії «Слуга народу» розгляне дисциплінарна комісія, про це «Радіо Свобода» заявила голова партії Шуляк.