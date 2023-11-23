Юрий Щиголь, фото: «АрмияInform»

https://racurs.ua/n189620-eks-glavu-gosspecsvyazi-schigolya-otpravili-pod-straju-s-vozmojnostu-zaloga-nabu.html

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Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 21 січня 2024 року колишньому голові Держспецзв’язку Юрію Щиголю, котрого підозрюють у заволодінні державними коштами у сумі понад 62 млн грн при закупівлі програмного забезпечення.

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Також передбачена можливість внесення застави у розмірі 25 млн грн. Про це сьогодні, 23 листопада, повідомила прес-служба НАБУ.

Центр протидії корупції у своєму Telegram-каналі повідомляє, що це рішення ухвалив слідчий суддя Віктор Маслов.

Рішення слідчого судді означає, що підозра Щиголю є обґрунтованою, а також суд встановив, що наявні певні ризики, визначені процесуальним законодавством, — зазначають у ЦПК.

У разі внесення застави на Щиголя буде покладено низку обов’язків, зокрема:

утриматися від спілкування з підозрюваними і свідками;

здати паспорти для виїзду за кордон;

носити електронний браслет.

Щиголя взяли під варту в залі суду.