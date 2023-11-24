Хабар у крипті - Одарченка вигнали зі "Слуги народу"

https://racurs.ua/ua/n189654-habar-u-krypti-odarchenka-vygnaly-zi-slugy-narodu.html

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Голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк повідомила, що дисциплінарна комісія підтримала рішення про виключення з членів партії Андрія Одарченка, якого підозрюють у підкупі голови Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафи Найєма.

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Раніше Одарченку призупинили членство у фракції на час розслідування НАБУ у справі про спробу підкупу Найєма.

ВАСК 22 листопада арештував депутата від фракції «Слуга народу». Він має право внести заставу 15 млн грн.

На засіданні суду він заявив, що «багато разів спілкувався з Найємом на різну тематику», але «ніколи не озвучував жодних пропозицій неправомірної вигоди. Одарченко заявив, що слідство сфабрикувало записи прослуховування його зустрічей із Найємом.