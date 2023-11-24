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Ракурс
Столицю Ірландії охопили безлади після нападу іммігранта на перехожих з ножем

Столицю Ірландії охопили безлади після нападу іммігранта на перехожих з ножем (ФОТО)

24 лис 2023, 08:34
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Увечері 23 листопада столицю Ірландії охопили безлади. Це сталося після того, як озброєний іммігрант з Алжиру напав на перехожих з ножем.


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Подія трапилася на дублінській площі Парнелла. За попередньою інформацією, п’ятеро людей, серед яких троє дітей, дістали ножові поранення та були госпіталізовані.

Безлади в Дубліні

Місцева поліція вже затримала нападника, однак історія на цьому не закінчилася — під вечір у Дубліні розпочалися антиісламські протести, як пише Sky News, організовані «ультраправими силами». Протестувальники вже встигли побитися з поліцією та влаштувати анархію — вони підпалюють автомобілі, трамваї та автобуси.

Безлади в Дубліні

Вчора вдень біля школи напали на перехожих. Постраждали п’ятеро людей, серед яких троє дітей. Двоє людей — п’ятирічна дівчинка та 30-річна жінка — отримали важкі травми.

Безлади в Дубліні

Нападника затримали, після чого поширилися чутки, що він є іммігрантом з Алжиру. Ближче до вечора в Дубліні почалися заворушення, які переросли в сутички демонстрантів з поліцією. Протестувальники запускали феєрверки та кидали фаєри в поліцію.

Безлади в Дубліні

Крім того, в мережі ширяться відео палаючої поліцейської машини, двоповерхового автобуса та трамвая. Також повідомляють про випадки мародерства.

Повідомляється, що протестувальники скандували антимігрантські гасла. Водночас у поліції відмовилися коментувати національність затриманого нападника.

Джерело: Ракурс


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