Столицю Ірландії охопили безлади після нападу іммігранта на перехожих з ножем

https://racurs.ua/ua/n189653-stolycu-irlandiyi-ohopyly-bezlady-pislya-napadu-immigranta-na-perehojyh-z-nojem-foto.html

Ракурс

Увечері 23 листопада столицю Ірландії охопили безлади. Це сталося після того, як озброєний іммігрант з Алжиру напав на перехожих з ножем.

.

Подія трапилася на дублінській площі Парнелла. За попередньою інформацією, п’ятеро людей, серед яких троє дітей, дістали ножові поранення та були госпіталізовані.

Місцева поліція вже затримала нападника, однак історія на цьому не закінчилася — під вечір у Дубліні розпочалися антиісламські протести, як пише Sky News, організовані «ультраправими силами». Протестувальники вже встигли побитися з поліцією та влаштувати анархію — вони підпалюють автомобілі, трамваї та автобуси.

Вчора вдень біля школи напали на перехожих. Постраждали п’ятеро людей, серед яких троє дітей. Двоє людей — п’ятирічна дівчинка та 30-річна жінка — отримали важкі травми.

Нападника затримали, після чого поширилися чутки, що він є іммігрантом з Алжиру. Ближче до вечора в Дубліні почалися заворушення, які переросли в сутички демонстрантів з поліцією. Протестувальники запускали феєрверки та кидали фаєри в поліцію.

Крім того, в мережі ширяться відео палаючої поліцейської машини, двоповерхового автобуса та трамвая. Також повідомляють про випадки мародерства.

Повідомляється, що протестувальники скандували антимігрантські гасла. Водночас у поліції відмовилися коментувати національність затриманого нападника.