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Ракурс
У Криму уночі знову пролунали вибухи

У Криму уночі знову пролунали вибухи

24 лис 2023, 08:25
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У ніч проти 24 листопада було гучно в районі окупованого Джанкоя у Криму. Зранку у Міноборони рф прозвітували про знищення 13 українських безпілотників.


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Ще три, кажуть, збили над Волгоградською областю.

Тим часом росіяни атакували Україну цієї ночі трьома ударними БпЛА типу Shahed із південно-східного напрямку. Усі три — знищено силами та засобами Повітряних сил.

Джерело: Ракурс


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