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У Криму уночі знову пролунали вибухи
У Криму уночі знову пролунали вибухиhttps://racurs.ua/ua/n189652-u-krymu-unochi-znovu-prolunaly-vybuhy.htmlРакурс
У ніч проти 24 листопада було гучно в районі окупованого Джанкоя у Криму. Зранку у Міноборони рф прозвітували про знищення 13 українських безпілотників.
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Ще три, кажуть, збили над Волгоградською областю.
Тим часом росіяни атакували Україну цієї ночі трьома ударними БпЛА типу Shahed із південно-східного напрямку. Усі три — знищено силами та засобами Повітряних сил.
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