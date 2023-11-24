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В Крыму ночью снова раздались взрывы
В Крыму ночью снова раздались взрывыhttps://racurs.ua/n189652-v-krymu-nochu-snova-razdalis-vzryvy.htmlРакурс
У ніч проти 24 листопада було гучно в районі окупованого Джанкоя у Криму. Зранку у Міноборони рф прозвітували про знищення 13 українських безпілотників.
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Ще три, кажуть, збили над Волгоградською областю.
Тим часом росіяни атакували Україну цієї ночі трьома ударними БпЛА типу Shahed із південно-східного напрямку. Усі три — знищено силами та засобами Повітряних сил.
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