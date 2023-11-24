В Крыму ночью снова раздались взрывы

https://racurs.ua/n189652-v-krymu-nochu-snova-razdalis-vzryvy.html

Ракурс

У ніч проти 24 листопада було гучно в районі окупованого Джанкоя у Криму. Зранку у Міноборони рф прозвітували про знищення 13 українських безпілотників.

.

Ще три, кажуть, збили над Волгоградською областю.

Тим часом росіяни атакували Україну цієї ночі трьома ударними БпЛА типу Shahed із південно-східного напрямку. Усі три — знищено силами та засобами Повітряних сил.