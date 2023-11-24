Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Крыму ночью снова раздались взрывы

В Крыму ночью снова раздались взрывы

24 ноя 2023, 08:25
999

У ніч проти 24 листопада було гучно в районі окупованого Джанкоя у Криму. Зранку у Міноборони рф прозвітували про знищення 13 українських безпілотників.


.

Ще три, кажуть, збили над Волгоградською областю.

Тим часом росіяни атакували Україну цієї ночі трьома ударними БпЛА типу Shahed із південно-східного напрямку. Усі три — знищено силами та засобами Повітряних сил.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров