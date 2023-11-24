Зеленский уволил четырех заместителей командующего Нацгвардией

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Владимир Зеленский, фото: «Милитарный»
Зеленский уволил четырех заместителей командующего Нацгвардиейhttps://racurs.ua/n189686-zelenskiy-uvolil-chetyreh-zamestiteley-komanduuschego-nacgvardiey.htmlРакурс
Володимир Зеленський, президент України, звільнив чотирьох заступників командувача Національної гвардії.
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Про це йдеться у президентських указах № 781/2023, № 782/2023, № 783/2023 і № 784/2023 від 24 вересня, опублікованих на сайті Офісу президента.
Зеленський звільнив:
- з посади першого заступника — Володимира Кондратюка;
- з посад заступників — Олександра Набока, Олега Сахона й Миколу Миколенка.
Натомість призначено:
- першим заступником командувача Нацгвардії — Вадима Гладкова;
- заступниками — Олександра Білоуса та Олексія Осипенка.
Гладков з 2023 року є командиром 3-ї бригади оперативного призначення імені полковника Петра Болбочана. Білоус раніше очолював департамент логістики Головного управління Нацгвардії. Олексій був учасником АТО й ООС. У грудні 2022 року отримав звання Героя України, а також є лицарем ордена Богдана Хмельницького III ступеня.
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