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На Херсонщині сьогодні, 24 листопада, вдень підрозділ Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування «Південь» знищив російський розвідувальний безпілотник «Орлан-10».
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Відповідне відео на своїй Фейсбук-сторінці опублікувала служба зв’язків з громадськістю повітряного командування «Південь».
На відео показано момент влучання у ворожий безпілотник.
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