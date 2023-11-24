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Ракурс
Уничтожение вражеского беспилотника, скриншот видео

Уничтожение российского «Орлана» на Херсонщине показали ВСУ (ВИДЕО)

24 ноя 2023, 22:58
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На Херсонщині сьогодні, 24 листопада, вдень підрозділ Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування «Південь» знищив російський розвідувальний безпілотник «Орлан-10».


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Відповідне відео на своїй Фейсбук-сторінці опублікувала служба зв’язків з громадськістю повітряного командування «Південь».

На відео показано момент влучання у ворожий безпілотник.

Источник: Ракурс


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