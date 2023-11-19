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Україна готує нові мобільні групи для боротьби з «шахедами», фото: Олексій Кулеба
В Україні збільшать кількість мобільних груп для боротьби із «шахедами» (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n189508-v-ukrayini-zbilshat-kilkist-mobilnyh-grup-dlya-borotby-iz-shahedamy-foto.htmlРакурс
По всій Україні збільшать кількість мобільних груп для боротьби із «шахедами».
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Про це сьогодні, 19 листопада, у своєму Telegram-каналі повідомив заступник глави Офісу президента Олексій Кулеба.
Постійно триває активна робота з розширення мережі мобільних груп для боротьби із ударними безпілотниками. Разом працюємо над посиленням захисту енергетичної інфраструктури та цивільних обʼєктів, — зазначив Кулеба. — Обласні військові адміністрації працюють над комплектуванням підрозділів — не тільки транспортом, а й усіма необхідними приладами. Вдячність усім, хто долучається.
Він наголосив, що мобільні групи вже довели свою ефективність.
Нас дійсно чекає складна зима. Готуємось щодня та нарощуємо потужності для ще більш ефективної протидії, — додав Кулеба.
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