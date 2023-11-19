Україна готує нові мобільні групи для боротьби з «шахедами», фото: Олексій Кулеба

https://racurs.ua/ua/n189508-v-ukrayini-zbilshat-kilkist-mobilnyh-grup-dlya-borotby-iz-shahedamy-foto.html

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По всій Україні збільшать кількість мобільних груп для боротьби із «шахедами».

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Про це сьогодні, 19 листопада, у своєму Telegram-каналі повідомив заступник глави Офісу президента Олексій Кулеба.

Постійно триває активна робота з розширення мережі мобільних груп для боротьби із ударними безпілотниками. Разом працюємо над посиленням захисту енергетичної інфраструктури та цивільних обʼєктів, — зазначив Кулеба. — Обласні військові адміністрації працюють над комплектуванням підрозділів — не тільки транспортом, а й усіма необхідними приладами. Вдячність усім, хто долучається.

Він наголосив, що мобільні групи вже довели свою ефективність.