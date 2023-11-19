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Украина готовит новые мобильные группы для борьбы с «шахедами», фото: Алексей Кулеба

В Украине увеличат количество мобильных групп для борьбы с «шахедами» (ФОТО)

19 ноя 2023, 17:38
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По всій Україні збільшать кількість мобільних груп для боротьби із «шахедами».


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Про це сьогодні, 19 листопада, у своєму Telegram-каналі повідомив заступник глави Офісу президента Олексій Кулеба.

Постійно триває активна робота з розширення мережі мобільних груп для боротьби із ударними безпілотниками. Разом працюємо над посиленням захисту енергетичної інфраструктури та цивільних обʼєктів, — зазначив Кулеба. — Обласні військові адміністрації працюють над комплектуванням підрозділів — не тільки транспортом, а й усіма необхідними приладами. Вдячність усім, хто долучається.

Він наголосив, що мобільні групи вже довели свою ефективність.

Нас дійсно чекає складна зима. Готуємось щодня та нарощуємо потужності для ще більш ефективної протидії, — додав Кулеба.

Україна готує нові мобільні групи для боротьби з «шахедами», фото: Олексій Кулеба

Источник: Ракурс


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