Ексклюзивні деталі атаки на Кримський міст розкрили в СБУ. Фото:

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Ексклюзивні деталі спецоперації з атаки на Кримський міст розкрили в Службі безпеки України.

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Спецслужба використала особистий зв’язок для роботи морських дронів SeaBaby. Налагодити зв’язок на безпілотниках допомогли волонтерами. А керувала «Морськими малюками» під час атаки на міст команда з Києва. Відстань до об'єкта складала понад 900 км. Про це заявив голова СБУ Василь Малюк у фільмі телеканалу «1+1» «Кримський міст на біс. СБУ».

Відомство використовувало виключно свої сили та засоби для створення морського дрона. За словами Малюка, технологією виготовлення SeaBaby також цікавляться західні партнери.

Це працює наша команда і це креативний підхід Служби безпеки та всіх небайдужих, хто до цього приєднався. Ми використовуємо виключно наші сили та засоби, і ми створили. цей продукт, — зазначив він.

У фільмі також йшлося про те, що під час підготовки до операції більшість інформації, яка отримувалась українськими спецами була взята з відкритих джерел. Так, спецслужби використали відео запису росіянки, яка відпочивала в районі Кримського мосту на яхті і зняла внутрішні конструкції арки мосту.

Ця інформація дала нам розуміння, в якій точці треба атакувати міст, щоб нанести максимальне пошкодження, — розповів контррозвідник із позивним Єнот.

Нагадаємо, днями українська розвідка опублікувала інтригуюче відео, зняте біля Кримського мосту й заявила, що цей міст — абсолютно непотрібна конструкція.