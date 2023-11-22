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Ракурс
Українська розвідка опублікувала загадкове відео, зняте біля Кримського мосту

Українська розвідка опублікувала загадкове відео, зняте біля Кримського мосту

22 лис 2023, 09:15
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Українська розвідка опублікувала інтригуюче відео, зняте біля Кримського мосту.


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Кримський осінній вітер і абсолютно непотрібна консультація. Далі буде… — так підписали короткий ролик у соцмережах Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони.

Наприкінці ролика камера вихопила лист паперу, на якому було написані слова «ГУР Артан», що вочевидь є абревіатурою одного з підрозділів українських розвідників.

Джерело: Ракурс


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