Українська розвідка опублікувала загадкове відео, зняте біля Кримського мосту

https://racurs.ua/ua/n189584-ukrayinska-rozvidka-opublikuvala-zagadkove-video-znyate-bilya-krymskogo-mostu.html

Ракурс

Українська розвідка опублікувала інтригуюче відео, зняте біля Кримського мосту.

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Кримський осінній вітер і абсолютно непотрібна консультація. Далі буде… — так підписали короткий ролик у соцмережах Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони.

Наприкінці ролика камера вихопила лист паперу, на якому було написані слова «ГУР Артан», що вочевидь є абревіатурою одного з підрозділів українських розвідників.