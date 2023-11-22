Ракурсhttps://racurs.ua/
Украинская разведка опубликовала загадочное видео, снятое у Крымского моста
Украинская разведка опубликовала загадочное видео, снятое у Крымского мостаhttps://racurs.ua/n189584-ukrainskaya-razvedka-opublikovala-zagadochnoe-video-snyatoe-u-krymskogo-mosta.htmlРакурс
Українська розвідка опублікувала інтригуюче відео, зняте біля Кримського мосту.
.
Кримський осінній вітер і абсолютно непотрібна консультація. Далі буде… — так підписали короткий ролик у соцмережах Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони.
Наприкінці ролика камера вихопила лист паперу, на якому було написані слова «ГУР Артан», що вочевидь є абревіатурою одного з підрозділів українських розвідників.
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...