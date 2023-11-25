Дроны ГПСУ поджарили технику оккупантов в Луганской области

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Ракурс

Українські ударні дрони продовжують винизувати російську техніку на фронті.

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Зокрема, на Сватівському напрямку прикордонники безпілотниками завдали загарбникам серйозних втрат та «демілітаризували» російські підрозділи. Була знищена не лише ворожа техніка, але й боєприпаси. Про це Державна прикордонна служба України 25 листопада повідомила у Facebook.

Зазначається, що бойові БПЛА повністю знищили п’ять одиниць техніки армії рф, серед якої бронетранспортер та бойова броньована машина. Також у повітря злетіли два склади російського боєкомплекту. Крім того, було пошкоджено самохідну артилерійську установку, броньовану розвідувальну-дозорну машину, ББМ, три легкових автомобілі та вантажівку УРАЛ. Ще було завдано вогневого ураження по укриттях росіян.

Нагадаємо, нещодавно на Сватівському напрямку бійці бригади гвардії наступу «Сталевий Кордон» відбили ворожу атаку. У ході бою українські захисники знищили 10 російських загарбників, а ще 20 дістали поранення й змушені були відповзати назад.