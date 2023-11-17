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ДПСУ відбила ворожий штурм на Сватівському напрямку. Фото:
Ворог атакував позиції ДПСУ у районі Сватового, але отримав по зубах (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n189435-vorog-atakuvav-pozyciyi-dpsu-u-rayoni-svatovogo-ale-otrymav-po-zubah-video.htmlРакурс
Штурм позицій українських прикордонників у районі Сватового Луганської області намагалися здійснити російські загарбники.
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Бійці бригади гвардії наступу «Сталевий Кордон» відбили ворожу атаку. При цьому ворог зазнав значних втрат. Про це 17 листопада Державна прикордонна служба України повідомила у Facebook.
Зазначається, що в ході бою було знищено 10 російських загарбників, а ще 20 дістали поранення й змушені були відповзати назад.
ДПСУ також оприлюднила відео наслідків невдалого штурму росіян.
Нагадаємо, українські прикордонники завдали потужних ударів з артилерії по позиціях російської армії на Лимано-Куп'янському напрямку. Таким чином були знищені новоутворені укріплення загарбників.
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