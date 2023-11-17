Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
ДПСУ відбила ворожий штурм на Сватівському напрямку. Фото:

Ворог атакував позиції ДПСУ у районі Сватового, але отримав по зубах (ВІДЕО)

17 лис 2023, 14:50
999

Штурм позицій українських прикордонників у районі Сватового Луганської області намагалися здійснити російські загарбники.


.

Бійці бригади гвардії наступу «Сталевий Кордон» відбили ворожу атаку. При цьому ворог зазнав значних втрат. Про це 17 листопада Державна прикордонна служба України повідомила у Facebook.

Зазначається, що в ході бою було знищено 10 російських загарбників, а ще 20 дістали поранення й змушені були відповзати назад.

ДПСУ також оприлюднила відео наслідків невдалого штурму росіян.

Нагадаємо, українські прикордонники завдали потужних ударів з артилерії по позиціях російської армії на Лимано-Куп'янському напрямку. Таким чином були знищені новоутворені укріплення загарбників.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів