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Ракурс
ДПСУ «переобладнала» позиції росіян з артилерії. Фото:

ДПСУ рознесла позиції росіян з артилерії на одному з напрямків (ВІДЕО)

25 жов 2023, 18:48
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Українські військові завдали потужних ударів по позиціях російської армії на Лимано-Куп'янському напрямку.


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На цій ділянці прикордонники виявили ворожі цілі, а згодом атакували їх з артилерії. Результативні удари по позиціях окупантів, які були розташовані в полі, зафіксували на відео. Про це 25 жовтня Державна прикордонна служба України повідомила в Facebook.

Артилеристи-прикордонники «Сталевого кордону» «переобладнали» новостворені позиції ворога, — зазначили в ДПСУ.

Нагадаємо, журналіст Юрій Бутусов оприлюднив у соцмережах детонацію російського танка Т-72Б3 у Донецькій області. Внаслідок вибуху від бронемашини відлетіла гусениця та башта, що згодом впала на корпус та спричинила ще один вибух.

Джерело: Ракурс


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