ДПСУ «переобладнала» позиції росіян з артилерії. Фото:

https://racurs.ua/ua/n188677-dpsu-roznesla-pozyciyi-rosiyan-z-artyleriyi-na-odnomu-z-napryamkiv-video.html

Ракурс

Українські військові завдали потужних ударів по позиціях російської армії на Лимано-Куп'янському напрямку.

.

На цій ділянці прикордонники виявили ворожі цілі, а згодом атакували їх з артилерії. Результативні удари по позиціях окупантів, які були розташовані в полі, зафіксували на відео. Про це 25 жовтня Державна прикордонна служба України повідомила в Facebook.

Артилеристи-прикордонники «Сталевого кордону» «переобладнали» новостворені позиції ворога, — зазначили в ДПСУ.

Нагадаємо, журналіст Юрій Бутусов оприлюднив у соцмережах детонацію російського танка Т-72Б3 у Донецькій області. Внаслідок вибуху від бронемашини відлетіла гусениця та башта, що згодом впала на корпус та спричинила ще один вибух.