Клірика УПЦ Московського патріархату засудили до 15 років в’язниці

Клірик УПЦ МП отримав 15 років в'язниці. Фото:

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Клірик Української православної церкви Московського патріархату отримав 15 років в’язниці.

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Цього представника УПЦ МП з Сумської області росіяни завербували на початку повномасштабного вторгнення. У поле зору окупантів він потрапив через свої прокремлівські погляди, які неодноразово оприлюднював серед оточуючих, зокрема під час спілкування з парафіянами церкви. Зловмисник передавав окупантам інформацію про українських військових. Про це 25 жовтня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

У роботі на ворога зрадник намагався «втемну» використовувати місцевих жителів і під видом побутових розмов випитував у них потрібну інформацію. Також він фіксував локації Сил оборони, коли їздив територією прикордонного регіону.

Отриману розвідувальну інформацію російський агент передавав своєму куратору з Федеральної служби безпеки рф. Для цього він використовував текстові повідомлення та медіафайли об'єктів із прив’язкою до місцевості.

Затримали його у березні під час спроби передання розвідінформації в ФСБ. Докази співпраці з ворогом у нього виявили під час обшуків. За матеріалами СБУ суд призначив йому 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Харківській області настоятель одного із храмів Ізюмської єпархії УПЦ (МП) активно підтримував дії країни-агресора. Зокрема, протоієрей Московського патріархату благословляв представників зс рф та освячував військову автомобільну техніку окупантів.