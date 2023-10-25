Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
ГПСУ «переоборудовала» позиции россиян по артиллерии. Фото:

ГПСУ разнесла позиции россиян из артиллерии на одном из направлений (ВИДЕО)

25 окт 2023, 18:48
999

Українські військові завдали потужних ударів по позиціях російської армії на Лимано-Куп'янському напрямку.


.

На цій ділянці прикордонники виявили ворожі цілі, а згодом атакували їх з артилерії. Результативні удари по позиціях окупантів, які були розташовані в полі, зафіксували на відео. Про це 25 жовтня Державна прикордонна служба України повідомила в Facebook.

Артилеристи-прикордонники «Сталевого кордону» «переобладнали» новостворені позиції ворога, — зазначили в ДПСУ.

Нагадаємо, журналіст Юрій Бутусов оприлюднив у соцмережах детонацію російського танка Т-72Б3 у Донецькій області. Внаслідок вибуху від бронемашини відлетіла гусениця та башта, що згодом впала на корпус та спричинила ще один вибух.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров