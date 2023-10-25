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ГПСУ «переоборудовала» позиции россиян по артиллерии. Фото:
ГПСУ разнесла позиции россиян из артиллерии на одном из направлений (ВИДЕО)https://racurs.ua/n188677-gpsu-raznesla-pozicii-rossiyan-iz-artillerii-na-odnom-iz-napravleniy-video.htmlРакурс
Українські військові завдали потужних ударів по позиціях російської армії на Лимано-Куп'янському напрямку.
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На цій ділянці прикордонники виявили ворожі цілі, а згодом атакували їх з артилерії. Результативні удари по позиціях окупантів, які були розташовані в полі, зафіксували на відео. Про це 25 жовтня Державна прикордонна служба України повідомила в Facebook.
Артилеристи-прикордонники «Сталевого кордону» «переобладнали» новостворені позиції ворога, — зазначили в ДПСУ.
Нагадаємо, журналіст Юрій Бутусов оприлюднив у соцмережах детонацію російського танка Т-72Б3 у Донецькій області. Внаслідок вибуху від бронемашини відлетіла гусениця та башта, що згодом впала на корпус та спричинила ще один вибух.
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