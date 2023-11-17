росія готується до поставок F-16 Україні. Фото:

https://racurs.ua/ua/n189434-f-16-dlya-zsu-stalo-vidomo-yak-rf-gotuietsya-do-peredachi-vynyschuvachiv.html

Ракурс

росія почала готуватись до розгортання в Україні західних винищувачів F-16.

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Агресор вже розширив завдання для свого літака далекого радіолокаційного виявлення та управління A-50. Цей літак має виявляти цілі над Україною для свого зенітного ракетного комплексу дальнього радіусу дії C-400. Це, зі свого боку, доповнює основну місію літака, який повинен координувати дії винищувачів. Про це 17 листопада Міністерство оборони Великої Британії повідомило у Twitter.

Також британська розвідка не виключає, що росія піде ще на більший ризик і перекине літак-розвідник А-50 ближче до лінії фронту в Україні.

Нагадаємо, 13 листопада в румунському місті Фетешть відкрили навчальний центр для пілотів на винищувачах F-16. Румунські льотчики почнуть навчання завтра, точної дати початку навчання українців ще немає, однак це відбудеться «найближчим часом».

Поки що неясно, коли Україна зможе реально розгорнути бойові літаки у зоні бойових дій, як це планувалося раніше. Передбачається, що підготовка пілотів займе щонайменше шість місяців.