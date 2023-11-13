У Румунії відбулися показові польоти F-16 - поблизу Бухареста вчитимуть українських пілотів

https://racurs.ua/ua/n189305-u-rumuniyi-vidbulysya-pokazovi-poloty-f-16-poblyzu-buharesta-vchytymut-ukrayinskyh-pilotiv-video.html

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У румунському місті Фетешть відкрили навчальний центр для пілотів на винищувачах F-16. Румунські льотчики почнуть навчання завтра, точної дати початку навчання українців ще немає, однак це відбудеться «найближчим часом», сказала міністерка оборони Нідерландів Оллонгрен.

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Нідерланди нададуть від 12 до 18 винищувачів для тренувань. Буде 16 навчальних програм. На базі не лише навчатимуть пілотів з нуля, а й проводитимуть курси підвищення кваліфікації, передає кореспондентка «Суспільного».

Центр відкрили міністр оборони Румунії Ангел Тілвар та його голландська колега Кайса Оллонгрен. Європейський навчальний центр F-16 (EFTC) базуватиметься на авіабазі Борча поблизу Фетешті, за 150 км від Бухареста.

Нідерланди пропонують від 12 до 18 винищувачів для програми, в якій беруть участь і румунські пілоти. Тиждень тому перші п’ять літаків F-16 із Нідерландів прибули до Румунії для участі у цій навчальній програмі. Виробник F-16 компанія Lockheed направляє інструкторів та обслуговуючий персонал.

Поки що неясно, коли Україна зможе реально розгорнути бойові літаки у зоні бойових дій, як це планувалося раніше. Передбачається, що підготовка пілотів займе щонайменше шість місяців.

Сама Румунія наразі має 17 винищувачів F-16, які країна придбала у Португалії. Їх належить модернізувати. Румунія також придбала у Норвегії 32 винищувачі F-16, перші вісім з яких, за оцінками міністра оборони Тілвара, мають бути поставлені цього року.