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ГПСУ отразила вражеский штурм на Сватовском направлении. Фото:
Враг атаковал позиции ГПСУ на Сватовском направлении, но получил по зубам (ВИДЕО)https://racurs.ua/n189435-vrag-atakoval-pozicii-gpsu-na-svatovskom-napravlenii-no-poluchil-po-zubam-video.htmlРакурс
Штурм позицій українських прикордонників у районі Сватового Луганської області намагалися здійснити російські загарбники.
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Бійці бригади гвардії наступу «Сталевий Кордон» відбили ворожу атаку. При цьому ворог зазнав значних втрат. Про це 17 листопада Державна прикордонна служба України повідомила у Facebook.
Зазначається, що в ході бою було знищено 10 російських загарбників, а ще 20 дістали поранення й змушені були відповзати назад.
ДПСУ також оприлюднила відео наслідків невдалого штурму росіян.
Нагадаємо, українські прикордонники завдали потужних ударів з артилерії по позиціях російської армії на Лимано-Куп'янському напрямку. Таким чином були знищені новоутворені укріплення загарбників.
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