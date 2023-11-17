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ГПСУ отразила вражеский штурм на Сватовском направлении. Фото:

Враг атаковал позиции ГПСУ на Сватовском направлении, но получил по зубам (ВИДЕО)

17 ноя 2023, 14:50
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Штурм позицій українських прикордонників у районі Сватового Луганської області намагалися здійснити російські загарбники.


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Бійці бригади гвардії наступу «Сталевий Кордон» відбили ворожу атаку. При цьому ворог зазнав значних втрат. Про це 17 листопада Державна прикордонна служба України повідомила у Facebook.

Зазначається, що в ході бою було знищено 10 російських загарбників, а ще 20 дістали поранення й змушені були відповзати назад.

ДПСУ також оприлюднила відео наслідків невдалого штурму росіян.

Нагадаємо, українські прикордонники завдали потужних ударів з артилерії по позиціях російської армії на Лимано-Куп'янському напрямку. Таким чином були знищені новоутворені укріплення загарбників.

Источник: Ракурс


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