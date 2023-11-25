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Проблемы с топливом фиксируют в Украине из-за блокирования границы с Польшей
Проблемы с топливом фиксируют в Украине из-за блокирования границы с Польшейhttps://racurs.ua/n189719-problemy-s-toplivom-fiksiruut-v-ukraine-iz-za-blokirovaniya-granicy-s-polshey.htmlРакурс
Через страйк на польському кордоні фіксуються проблеми з постачанням палива.
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Заступник міністра аграрної політики Маркіян Дмитрасевич в ефірі телемарафону «Єдині новини» 25 листопада повідомив, що ситуація на кордоні не є критичною для експорту на сьогодні, і Україні вдається її врівноважити. Проте певні проблеми з постачанням палива все ж є.
Польська ділянка кордону відіграє важливу роль у забезпеченні України паливом. Тому блокада найпотужніших транспортних переходів польськими перевізниками стала випробуванням для українського паливного ринку.
Полякам потрібно дати час, все потеплішає. Ситуація відбулась через деякі політичні кроки наших сусідів, — заявив президент України Володимир Зеленський 25 листопада про блокаду на кордоні з Польщею.
Нагадаємо, офіційним організатором блокування кордону Польщі з Україною виступає Рафал Меклер. Він володіє транспортною компанією Rafał Mekler Transport. Він є представником осередку проросійської партії Konfederacja Wolność i Niepodległość.
Ця політична сила має тісні звʼязки з Москвою. Лідер партії Януш Корвін-Мікке виступав із закликами про визнання окупації Криму та особисто відвідував півострів у 2015 році, де зустрівся із гауляйтером Аксьоновим.
На початку повномасштабного вторгнення Меклер провів низку акцій, де вимагали скасувати санкції проти росії.
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